Claudio Pizarro no descarta volver a Alianza Lima antes del retiro

Algunos hinchas de Alianza ya habían perdido las esperanzas de ver vestido de blanquiazul a Claudio Pizarro, pero ayer el delantero del Werder Bremen volvió a abrirse las puertas de Matute.

“Lo de Alianza siempre lo he dicho: es una posibilidad abierta. No he cerrado esa opción en ningún momento, pero tampoco he dicho nunca que yo voy a volver a Alianza. Obviamente, me gustaría porque no he salido campeón del fútbol peruano.

Es una decisión que tendría que analizarlo en su momento”, dijo en una conversación por Instagram con el periodista Eddie Fleischman. El ‘Bombardero de los Andes’ aprovechó la oportunidad para explicar por qué uso la palabra ‘milonga’, luego de que Ricardo Gareca diera a entender que el delantero se había alejado de la selección solito. “Fue por un tema que dijo, afirmó que yo me excluí y eso no fue cierto.

Usé un término argentino nada más. No volví a hablar con él y nunca más tuve un contacto con ninguno del cuerpo técnico”, sostuvo el goleador de 41 años.

Hace poco el Bayern Munich, club en el que tuvo su mejor época como jugador, le ofreció el puesto de embajador deportivo al peruano, quien aclaró que hasta ahora no ha respondido a esa propuesta.