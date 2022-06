Claudio Bravo llama ‘ingenuo’ a Gallese por permitir que arquero australiano tire sus apuntes

¡Atención! Claudio Bravo, arquero de la selección de Chile, criticó a Pedro Gallese por permitir que el golero australiano, Andrew Redmayne, arrojara sus apuntes y su botella en plena ejecución de penales. El capitán de la Roja señaló que nuestro compatriota pecó de ingenuo y que en este tipo de definiciones se debe de estar atento a todos los detalles.

Bravo también señaló que la actitud del guardameta australiano no fue la correcta y que no debió arrojar las pertenencias de Gallese. Sin embargo, también precisó que las piruetas que realizaba Redmayne eran parte del juego y buscaban desconcentrar a los futbolistas peruanos.

“Para mí no es ser payaso, es ser más inteligente que tu rival. Lo catalogan de payaso por moverse e intentar poner en estado de nerviosismo al ejecutante. Lo que hace después con la botella, no se debe. Y el otro (Gallese), muy ingenuo. Ahí no puedes pestañear”, escribió Bravo en su cuenta de Twitter.

Para mi no es ser payaso, es ser más inteligente que tu rival. Lo catalogan de payaso por moverse e intentar poner en estado de nerviosismo al ejecutante.

Lo que hace después con la botella, no se debe. — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) June 15, 2022

Quizás te interese leer: Comisión de Fiscalización varió condición de Pedro Castillo de testigo a investigado por caso Sarratea

Como se conoce, durante el repechaje ante Australia y Perú, llamó la atención que el técnico oceánico decidiera – a poco de que acabe el suplementario- cambiar al portero. La razón fue la peculiar y ortodoxa manera en la que Redmayne afronta los tiros desde los 12 pasos.

El golero australiano da saltos y mueve los brazos con el objetivo de incomodar al ejecutante. Hay que precisar que de los seis penales que enfrentó, cuatro fueron gol, uno se estrelló en el palo y atajó el último, el decisivo.

Síguenos en redes sociales