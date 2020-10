Ciro Maguiña sobre hidroxicloroquina: Mazzetti lo está retirando por decisiones políticas

El vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, informó – en Exitosa – que evaluarán los resultados del uso de la hicroxicloriquina para confirmar si respaldan el retiro de dicho medicamento como tratamiento contra la covid-19. “La ministra (Mazzetti) lo está retirando por decisiones políticas”, consideró.



Esta mañana, el gobierno anuló el uso combinado de la hidroxicloroquina y azitromicina. Esto para tratar casos moderados o severos en pacientes hospitalizados por la COVID-19. La disposición anulada también proponía el uso individual de la ivermectina, hidroxicloroquina y fosfato de cloroquina.

“Hoy no reunimos los expertos para decidir el jueves si hidroxicloroquina queda o no. Si estos estudios revelan que este medicamente ha ayudado, volveremos a pedir. Si no ha ayudado, se retira. No hay problema. Lo mismo hacemos con la ivermectina”, dijo en Informamos y Opinamos.

En diálogo con Fátima Aguilar y Christian Hudtwalcker, Maguiña precisó que en ninguna parte del mundo hay una terapia para la curación de un paciente covid-19. “Lo que sí existe son distintos medicamentos que se han ido usando a favor y en contra”, enfatizó en Exitosa.

Por su parte, el exministro de Salud, Víctor Zamora, consideró pertinente la suspensión de dichos fármacos como tratamiento contra la covid-19. Además, saludó la disposición del Ministerio de Salud que las suspende.

“Hoy se ha retirado esos medicamentos del tratamiento hospitalario. Esperamos que mañana se retiren del tratamiento ambulatorio”, explicó en Hablemos Claro.

En diálogo con Karina Novoa y Nicolás Lúcar, el extitular de Salud explicó lasuspensión de dichas medicinas se hace porque no se ha demostrado efectos de beneficio en el tratamiento contra el covid-19.

