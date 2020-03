Ciro Maguiña: “Si no usan mascarillas y guardan el distanciamiento, se debe cerrar La Parada”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, extendió por otros 13 días—hasta el 12 de abril— el estado de emergencia para enfrentar el COVID-19. ¿Qué sigue ahora? El infectólogo del Hospital Cayetano Heredia y vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, conversó con diario Exitosa sobre las medidas que se deben tomar.

–¿Qué es lo que falta por hacer en estas semanas?

Me preocupa la población de las regiones porque la crisis de la salud es terrible en el interior: falta de hospitales, ventiladores y otros implementos. Para declarar una guerra no basta con movilizar soldados, sino recursos. En carpas [que se pueden instalar] se va a manejar el contingente menor —los asintomáticos—, no los que requieren respiradores. Se tiene montar hospitales en las regiones como hizo China, un gran despliegue. El Gobierno tiene que evaluarlo, y lo está haciendo, porque es vital para salvar a todos.

-También está el tema de los implementos…

El tema de bioseguridad está fallando y el ministro nos ha prometido ayudar. Hay que proteger al personal con mandiles, gorras, mascarillas y mandilones. Ya hay médicos enfermos y fallamos allí, en la primera línea de combate. Le hemos dicho al presidente lo que esperamos y estamos pidiendo el apoyo de la industria, de la empresa privada, en la fabricación de los implementos porque esto no acaba en 15 días, tiene para meses.

-¿Cuál es el escenario que nos espera?

Vamos a tratar que no sean miles [de casos]. El cambio que viene en las próximas semanas, con el cambio de climático, va a ser fuerte: más enfermos y la necesidad de más ventiladores. La capacidad del Ministerio de Salud y del seguro no da para más de 1,000 pacientes, es una realidad que se está trabajando. Vamos a tener que pedir ayuda internacional, ayuda a universidades. La PUCP tiene un prototipo de ventiladores.

-El rol de la ciencia termina siendo fundamental…

Debe contribuir como lo hizo con en la cólera. Las máquinas de diálisis hechas por ingeniero peruano salvaron muchas vidas. Si hay prototipos el Estado debe permitir su uso en esta emergencia, y con la industria fabricar ventiladores incluso con tecnología 3D, como se hace en otros países. Mientras eso ocurre, pedir apoyo internacional es un deber moral porque el Perú tiene una crisis sanitaria de 40 años que ahora pasa factura.

-Todavía vemos lugares como La Parada que incumplen las medidas de restricción. ¿Qué hacer en esos casos?

Darle un plazo. Si no usan mascarillas, guardan la distancia y siguen amontonándose, se cierra. El Ejercito entra y se extiende el toque de queda. Tienen que entender se van a contagiar ellos, sus familias y sus abuelos. Serán los culpables que la enfermedad se mantenga y tengamos miles de pacientes.

-Luego de la cuarentena, ¿deben continuar las restricciones?

Opino que después de los 15 días todavía ni colegios, ni universidades, ni cines o lugares de gran afluencia me imagino que por todo el mes de abril. En el caso de los buses, se tiene que restringir por horarios y que vayan sentados. Prohibido combis y que los mercados continúen como ahora. La cuarentena se mantiene en cierta medida. Se pueden abrir restaurantes, pero para cinco o diez personas. Es decir, comercios con poca gente porque si ampliamos a 500 o 100 de nada sirve extender la cuarentena.

-Tal vez reforzar el servicio delivery pueda ser una opción…

El delivery es una estrategia muy buena, con bioseguridad. Esa parte me gusta porque es la forma que va a permitir que la gente no entre en contacto y tenga los productos que necesita. Los viajes también van a tener que restringirse a lo que sea necesario, como por salud o licencia. Respecto a lo que va a faltar, la industria textil puede ayudar con estos implementos que se necesitan. Las empresas relacionadas al jabón, la lejía y otros productos desinfectante también, incluso en el tema de medicamentos.