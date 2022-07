Ciro Gálvez sobre presuntos actos de corrupción que involucraría al presidente Castillo: “No hay pruebas objetivas”

En entrevista con Exitosa, el exministro de Cultura, Ciro Gálvez, se pronunció acerca del actual Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo, y de los presuntos actos de corrupción que involucrarían al jefe de Estado, según Karelim López y Zamir Villaverde. En ese sentido, indicó que las denuncias que se han realizado en contra del mandatario no cuentan con “pruebas objetivas”.

“No hay pruebas objetivas, hay indicios que en su entorno hay corrupción, pero precisamente el problema es del Ministerio Público, del Poder Judicial, que no cumplen su función (…) No se trata de discriminar e investigar a algunos sí y a otros no. Se tiene que investigar con imparcialidad todos los casos”, declaró el exfuncionario Gálvez.

Asimismo, se refirió acerca de la posible suspensión de fiestas, eventos y discotecas ante el incremento de casos de personas infectadas con la Covid-19. “Si se suspenden estas reuniones es por el bien de las personas. Además, hay programas de apoyo para los artistas”, sostuvo.

También puedes leer: Ejecutivo envía al Congreso el PL sobre ingreso libre a las universidades e institutos

Además, reveló que cuando asumió el cargo de ministro de Estado, tras ser designado por el presidente Castillo, encontró diversas irregularidades en la cartera de Cultura. En ese sentido, señaló que “estos desfalcos posiblemente ocurrieron cuando Alejandro Neyra estuvo a cargo del Ministerio”.

“Cuando yo estuve como ministro encontré que el Estado destinó S/70 millones para los artistas pero no se sabe con precisión a dónde fue a parar. El problema no está en suspender o no, sino ver que este apoyo que da el Gobierno llegue a su destino”, informó.

El exministro Gálvez pidió a las autoridades del Ministerio Público investigar sobre los presuntos actos de corrupción que son denunciados por diferentes personajes políticos.

“Esto se debe de investigar. Lamentablemente la corrupción generalizada que hay en todas las instancias del Estado hacen que se hagan denuncias y luego poco a poco se olvidan”, manifestó.

Más información: