Cinco mueren aplastados en choque en la vía Arequipa-Puno

Fatídico choque. La tarde de ayer se registró el choque frontal entre un tráiler y una camioneta que dejó como saldo cinco personas fallecidas. Ningún ocupante sobrevivió.

El terrible accidente de tránsito se produjo ayer, minutos antes de las 13 horas en el kilómetro 122 de la vía Arequipa-Puno, a la altura del distrito de San Antonio de Chuca (Caylloma).





Según los agentes de la Unidad de Rescate de Carreteras Arequipa, el tráiler de placa de rodaje D2A-736 que cargaba palos y que se transportaba de Juliaca hacia Arequipa, chocó frontalmente con la camioneta de color rojo que se dirigía hacia Puno, quedando ambas unidades fuera de la vía.





◼ Quedaron atrapados

Producto del accidente, el conductor y copiloto del tráiler que pertenece a la empresa Inversiones Edisa, perdieron la vida en el acto. Sus cuerpos quedaron atrapados entre los fierros de la cabina de la pesada unidad.

Asimismo, la camioneta tras el impacto terminó completamente destrozada al punto que no se pudo identificar la placa de rodaje.

Los tres ocupantes que viajaban dentro de esta unidad murieron aplastados y también terminaron atrapados en la estructura metálica del vehículo.

La Policía de Carreteras llegó hasta el lugar para auxiliar a los pasajeros, sin embargo, no encontraron a nadie con vida y notificaron del siniestro a los efectivos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) quienes se quedaron en la zona por varias horas para recuperar los cadáveres.

Hasta el cierre de la edición, los fallecidos no fueron identificados por los agentes policiales.

