Cieneguilla prohíbe a los vecinos jugar videojuegos como Mortal Kombat

Nueva regla en el distrito. La Municipalidad de Cieneguilla a través del diario oficial ‘El Peruano’ anunció la nueva Ordenanza municipal N° 309-2019-MDC. La norma busca regular el acceso a contenido violento y pornográfico en las diversas cabinas públicas de internet que funcionan en el distrito.

Dicha medida es titulada como: Ordenanza que regula el acceso a portales, portales web, blogs y/o similares, de contenido pornográfico, pornografía infantil, violencia extrema y/o similares y videojuegos violentos, en computadoras o en consola en cabinas públicas de internet en el distrito de Cieneguilla.

Según el artículo, la presente Ordenanza tiene por objeto establecer medidas administrativas que permitan cautelar la integridad física, psicológica o que afecten la intimidad personal y/o familiar de los menores de edad como usuarios de cabinas públicas de internet y/o de videojuegos a través de medidas de seguridad informática en el distrito.

VIDEOJUEGOS

En el adjunto se lee la lista de videojuegos que están prohibidos y entre ellos destacan algunos títulos conocidos mundialmente como Mortal Kombat, Grand Theft Auto V (GTA) y God Of War.

El subgerente de salud, servicios y programas sociales Cieneguilla, Américo Artemio Quiñonez declaró a Exitosa y manifestó que este reglamento ha sido previamente estudiado y analizado por el equipo interno de la Municipalidad.

“Nuestras estadísticas internas han sido altas y nos arrojan que esta medida hará que más adelante, los menores se dediquen a otras actividades y no perjudiquen sus estudios académicos”, indicó.

ordenanza_cieneguilla_videojuegos by You World on Scribd