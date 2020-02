Cienciano- San Martín: El ‘Papá’ no tuvo piedad de los ‘Santos’

Cienciano derrotó en forma contundente a San Martín por 4-0, en el encuentro disputado en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco, con lo cual se resarció de la derrota sufrida la jornada anterior ante Cantolao.

Desde que comenzó el encuentro, fue el ‘Papá el que dominó las acciones y gracias a eso llegó el primer gol a los 15’, cuando Juan Romagnoli venció la portería de Diego Penny con un violento remate de derecha en el área.

No contento con su gol, el delantero argentino formado en Vélez Sarsfield volvió a insistir minutos después, pero esta vez el palo le negó el doblete.

En el segundo tiempo se confirmaría la goleada. Luis García se animó desde fuera del área a los 61’ y sacó un disparo que chocó en Jefferson Portales y cambio de trayectoria, confundiendo al arquero que nada pudo hacer para impedir el tanto. El 3-0 llegó a los 80′ por un autogol de Saúl Salas, luego de un centro de Benjamín Ubierna. El uruguayo Ángelo Pizzorno completó resultado tras aprovechar un tiro de esquina a los 83′.

Así se jugará la tercera fecha del Apertura

La Liga 1 programó la tercera fecha del Apertura, que se inicia este viernes con los partidos Cienciano vs. Llacuabamba (3:00 p.m.) y Vallejo vs. Binacional (8:00 p.m.). El sábado continúa la jornada con: Stein vs. Universitario (11:00 a.m.), Cantolao vs. Ayacucho FC (1:00 p.m.), Boys vs. Mannucci (4:00 p.m.) y Alianza vs. Grau. El domingo juegan San Martín vs. A. Universidad (11:00 a.m.), Melgar vs. Cristal (3:30 p.m.) y S. Huancayo vs. Municipal (5:45 p.m.). El lunes se cierra la fecha con el UTC vs. Cusco FC (3:00 p.m.).