Cien muertos en 37 días de cuarentena en Lambayeque

La región Lambayeque llegó al triste récord de los 100 fallecidos, y la pandemia aún no alcanza su pico más alto. La gente no hace caso y continúa saliendo de sus casas desafiando al mortal coronavirus que no perdona clase social, color ni sexo.

Quienes sí acatan la cuarentena, piden al jefe del Comando Covid-19 Sipán actúe con energía y haga cumplir obligatoriamente a la población el distanciamiento social y la cuarentena.

Un triste récord con cien muertos hasta ayer. Según información oficial, la cifra de fallecidos llegó a 100, en tanto los infectados alcanza los 708 y se espera el resultado de 307 pruebas.

La cifra es muy preocupante, pues ahora hay falta de respiradores mecánicos. A esto se suma un solo crematorio y algunos de los cementerios temporales no han sido usados debido a que la población se opone por miedo al contagio.

El panorama es penoso para la región, donde el distrito de Chiclayo sigue siendo el lugar con más infectados con 166 casos, seguido por Ferreñafe con 122, luego José Leonardo Ortiz con 75 casos, Monsefú con 67, Lambayeque con 50, La Victoria con 38, Pueblo Nuevo con 36, Ciudad Eten con 19 y Tumán con 16.

También está el distrito de Reque y Mórrope con 15 casos, Pimentel con 11, Íllimo con 19, San José con 9, Santa Rosa con 8 Mochumí con 7, Motupe y Olmos con 6, Pacora y Picsi con 5, Pomalca con 3, Túcume y Salas con 2 casos y Pucalá, Chongoyape, Pítipo y Mesones Muro con uno.

Ferreñafe En tanto, los fallecidos en el distrito de Ferreñafe; continúa siendo el lugar con más mortandad con 22 fallecidos. En Chiclayo son 21, José Leonardo Ortiz 10, Monsefú con 9, Pueblo Nuevo 7 casos, Ciudad Eten con 5, Tumán con 4, Lambayeque y San José con 3, La Victoria, Mórrope, Santa Rosa, Motupe Pacora con 2 fallecidos, finalmente Pítipo Olmos, Pimentel y Picsi solo reportan una persona muerta.