Ciclón Eta inunda la costa de Cuba y se dirige a Florida

¡Terrible! El ciclón Eta viene devastando gran parte de Centroamérica con inundaciones producto de las intensas lluvias. En Guatemala se registraron 70 muertos, de acuerdo a la reportado por las autoridades y está mañana llegó a Cuba y dejó 17 heridos.







A pesar de registrar una debilitación de 48 km/h, Eta continúa preocupando a las autoridades, puesto que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta por tormenta tropical para el sur de Florida y los Cayos.





Tropical Storm #Eta is making landfall along the south-central coast of Cuba. Here are the 4 am EST Key Messages. For more information, visit https://t.co/tW4KeFW0gB and https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/1x8KPX1Wse

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 8, 2020