Christian Hudtwalcker: “Rafael Vela está entregado a las manos de Odebrecht” 

El periodista de Exitosa, Christian Hudtwalcker, arremetió contra el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, a quien lo acusó de “estar entregado a las manos” de la constructora brasileña Odebrecht.

“Que me digan si es que en el acuerdo que conocimos en el Departamento de Justicia, que efectivamente involucraba a Brasil, Estados Unidos y Suiza, dice claramente que Suiza o Estados Unidos están prohibidos a entregar información a otro país, por el acuerdo que firmaron con Odebrecht, porque eso es lo que ha dicho Rafael Vela. Yo pregunto por qué la Justicia suiza avanzó tanto en entregarnos la información hasta el año pasado, en el cual abogados de Odebrecht tuvieron que ir a decirle que no le entreguen la información al Perú, cosa que el señor Vela ha admitido. A él no le importaba conseguir la información de Suiza, no quería conseguir la información de Suiza, no le interesa porque él está entregado a las manos, a los besos y abrazos de la empresa Odebrecht”, expresó.

Al respecto, Hudtwalcker sostuvo que a Vela se le cuestiona legítimamente que no está haciendo su trabajo de la mejor manera en el caso Lava Jato. “Te lo está diciendo todo el mundo”, manifestó.

Por otro lado, calificó como “una vergüenza” y “un papelón” la demanda que interpuso Odebrecht contra el Estado peruano ante el CIADI. “Lo que nos dice el CIADI no es respecto únicamente el arbitraje en sí, sino que la demanda en el CIADI devela lo que siempre nos quisieron negar, que Odebrecht en verdad no tiene intención de cambiar su manera de ser y de intentar volverse una empresa limpia. Yo me animaría a decir incluso que Odebrecht ni siquiera tiene interés de operar en el Perú”, indicó.