Christian Domínguez molesto por declaraciones de Rafael Fernández

El colaborador de “América Hoy” se mostró indignado y dijo: “Me incomoda porque, como a cualquiera, es como si mi hijo estuviera huérfano, como si mi hijo no tuviera un padre que trabaja por él, no tuviera una pensión, una madre y en ese momento quise hacer mil cosas”, manifestó el cantante.

El cantante también reveló que intentó contactarse con Rafael Fernández para pedirle una explicación sobre sus declaraciones. “Yo espero que esto se rectifique, que lo explique en su momento… Intenté comunicarme con él, más calmado y no tuve suerte porque estaba apagado el teléfono. Voy a insistir a no ser que escuche públicamente y que para mí sea lo suficientemente tranquilo y explicado, si no lo hace públicamente yo lo voy a hablar”, aseguró.

Cabe señalar que Domínguez también advirtió a Rafael Fernández y le dijo que si no salía a aclarar lo que dijo, él resolverá la situación a su manera. “Yo siempre he sido reservado con mis relaciones cuando he tenido algún problema con las madres de mis hijos, pero él no es una mujer. En este caso en particular es hombre y tengo todo el derecho de hacerlo a mi forma, a mi manera”, afirmó el cantante.

