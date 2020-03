Christian Cueva mandó mensaje de aliento a Trujillo para que acaten el aislamiento social

A Christian Cueva se le ha criticado mucho por sus indisciplinas, algo que no le ha permitido tener continuidad en sus anteriores clubes. Hoy, en el Pachuca de México, trata de recuperar el tiempo perdido y en estos momentos difíciles mandó un mensaje a los peruanos, especialmente a los del norte.

“Mis paisanos no están siendo muy responsables en Trujillo. Si uno no se cuida, contagiamos a las personas que más amamos. A ellos les digo, mucha fe en Dios. Esas ciudades que no están cumpliendo lo que el Presidente dice, que vean mi ejemplo. Yo no estoy en cuarentena y estoy guardado, imagínate”, señaló el volante.

Pese a que en México no se han tomado medidas de precaución muy estrictas, el club de ‘Aladino’ sí tiene especial cuidado con sus jugadores. “El doctor me pide todos los días que le diga en cuánto está mi temperatura y la de mi familia también. Siempre envían información sobre las dietas y todo lo demás. Uno no para de trabajar y cumple con todas las medidas para no dejar que el virus nos gane”, aseguró.

Por otra parte, se supo que Krasnodar de Rusia, que era dueño de su pase, y el Santos de Brasil, su anterior club, denunciarán a Cueva ante el TAS por considerar que su paso al Pachuca fue irregular.

EL ‘OREJAS’ JUEGA PARA EL EJÉRCITO

Edison Flores le dedicó algunas palabras a los militares, quienes cumplen una labor solidaria. “El rival a vencer es el coronavirus. Por eso el Perú ha decidido convocar a los siguientes jugadores: soldados reservistas de la promoción 2018, 2019 y febrero 2020. Si yo hubiese sido convocado, no me perdería este partido. Soldados por siempre. ¿Escucharon?”, manifestó el ‘Orejas’ en un video publicado en el fanpage del Ejército.

FERNANDO PACHECO: “ESTOY BIEN EN BRASIL”

Brasil es otro de los países afectados por el avance del COVID-19, pero felizmente Fernando Pacheco no ha tenido mayores inconvenientes. “Estoy bien acá, tratando de manejar esta situación con tranquilidad. Esperemos que en poco tiempo se pueda volver a entrenar y jugar, ya que todos los que amamos el fútbol queremos eso. En Río de Janeiro, la gente está tomando medidas sin que el Gobierno lo diga”, señaló el jugador de Fluminense.