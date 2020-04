Christian Cueva: “Gareca pasó de ser técnico a ser mi psicólogo”

Es evidente la influencia que tiene Ricardo Gareca en la carrera futbolística de Christian Cueva. Lo que no sabíamos es que el apoyo que le dio el entrenador de la blanquirroja fue más allá de la parte netamente deportiva.

El atacante del Pachuca de México reconoció la buena relación con el DT. “Él ha construido una familia en la selección peruana. Me marcó mucho cuando me preguntaba qué estaba pasando conmigo y me decía que soy un buen jugador. Pasó de un entrenador a un psicólogo en mi vida”, contó ‘Aladino’.

No dudó a la hora de dar más detalles sobre la forma en la que siempre se preocupa de que esté bien. Dentro de la cancha y fuera de ella. “‘¿Cómo estás?, cuida mucho a tu familia’, señalaba. Y yo me preguntaba por qué me decía eso. Empecé a notar la gran persona que es.

Se fija mucho en lo humano”, manifestó. Cueva, de otro lado, inició una campaña denominada ‘Dona un mercado’, junto a su esposa. La idea es dar donativos a los peruanos más necesitados. “Espero que todos me puedan acompañar. Hagámoslo con cariño”, sostuvo el exSantos.