Chosica: olla común recibe donación de Alicorp y podrá alimentar a más de 200 personas

¡Continúa la cadena de solidaridad! Un equipo de Exitosa llegó este viernes al distrito de Chosica para entregar alimentos a la olla común ‘Terrazas del valle’, gracias a la donación de la empresa Alicorp, que conoció el caso de las madres a través de nuestra campaña ‘Salva una Olla’.

“Para nosotros es bastante útil. Nosotros sí lo sabremos utilizar porque acá hay bastante necesidad, hay bastantes ancianos, incapacitados y niños. Es de mucha utilidad. Muchas gracias Alicorp, ahora comeremos un rico tallarín”, dijo la señora Esperanza Morales, una de las madres encargadas de la olla común.

Las madres detallaron que, gracias a la donación, podrán alimentar a las más de 200 personas de la zona. “Hay bastantes niños, madres solteras, ancianos y niños incapacitados. Por favor, pedimos que nos apoye el Gobierno“, agregó.

En otro momento, las integrantes de ‘Terrazas del Valle’ indicaron que si bien la ollita se encuentra registrada de manera formal, hasta el momento no han recibido apoyo ni donaciones por parte del Gobierno ni de las autoridades municipales.

“No tenemos apoyo, pese a que estamos registrados en Lima y Chosica. Mi ollita está registrada, pero de nada me sirve porque no tengo ningún apoyo del Estado”, expresó Morales.

Debido a la falta de apoyo, las madres cuentan con tristeza que han empezado a cobrar S/ 1 a todas las personas consideradas como “caso sociales”, que son aquellas que no tienen recursos para comprar el menú diario. La medida se da porque las madres ya no cuentan con fondos para sacar adelante a la olla común.

“Antes, a los casos sociales, no les cobrábamos nada. Hoy en día tenemos que cobrar porque las cosas están caras y no tenemos ningún apoyo. El gas nos cuesta 50 soles, pero solo nos dura 2 días, es por ello que ahora tenemos que usar de leña”, sostuvo.

¿Cómo ayudar a más ollas comunes?

Hasta el momento, varios ollitas han cerrado en el distrito debido al incremento de los precios y la falta de apoyo de parte del Estado. Si usted desea ayudar, puede hacerlo a través de nuestra campaña “Salva Una Olla”, llamando al número 980 025 540. ¡Toda ayuda será bienvenida!

