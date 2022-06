Chosica: olla común ‘Campo Sol de Dios’ recibe vivires por parte de Alicorp

¡Continua la cadena de solidaridad! La campaña de Exitosa, ‘Salva Una Olla’, volvió a ser medio para que la empresa Alicorp pueda conocer el caso de la olla común ‘Campo Sol de Dios’, ubicada en Carapongo (Lurigancho – Chosica), que requería de apoyo, y que finalmente hoy jueves pudo recibir una importante donación de víveres.

“Quiero dar gracias, no pensé que nos iban a traer todo este apoyo que nos hace tanta falta, aquí se alimentan más de 95 personas, entre ancianitos, discapacitados, también tenemos casos sociales. Estamos bien agradecidas con todos ustedes, con Alicorp y su programa ‘Ollas que desarrollan’”, dijo la presidenta de la ollita, la señora Pamela.

Las madres del humilde espacio expresaron su emoción, pues ellas hacen grandes esfuerzos para alimentar a sus más de 90 comensales desde hace dos años, en donde, entre otras cosas, tienen que prestarse los materiales básicos para preparar los platos de comida, como las mismas ollas, por ejemplo.

“Todo aquí es prestadito. Nosotras para comenzar todo esto nos hemos juntado entre todas y decidíamos quien traía cada cosa (…) Así hemos estado y así vamos a continuar”, indicó la madre de familia.

Víveres como conservas de atún, aceite, fideos, entre otros productos, fueron los que Alicorp pudo llevar a la olla en Carapongo, donde, a partir de hoy, se podrá cocinar completo para los necesitados, entre niños y ancianos.

“No me quepa el corazón para decirles gracias, también vamos a poder hacer sopita, que hace tiempo no hacíamos, solo hacíamos segundo”, dijo conmovida la señora Pamela.

¿Cómo puedo ayudar a las ollas comunes?

Hasta el momento, varias ollitas han cerrado en diversos distritos debido al incremento de los precios y la falta de apoyo de parte del Estado. Si usted desea ayudar, puede hacerlo a través de nuestra campaña “Salva Una Olla”, llamando al número 980 025 540. ¡Toda ayuda será bienvenida!

