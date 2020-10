Chosica: Mujer acude a denunciar un intento de feminicidio y termina detenida

¡Lamentable! Una mujer acudió la noche de ayer a la Comisaría de Chosica para denunciar una agresión de su expareja y padre de sus 3 menores hijas. Sin embargo, de acuerdo al reporte emitido en Exitosa, la mujer quedó detenida y fue esposada para luego ser trasladada al médico legista por presuntamente tener una denuncia en su contra por violencia.







Te puede interesar: Autoridad Nacional del Agua anuncia trabajos de limpieza en ríos Chillón, Rímac y Lurín

El hermano de la víctima, Jorge Yaranga, comentó para Exitosa que el hombre, a quien no le conocen profesión y está separado de su hermana hace 4 años, continúa rondando la casa de la familia asegurando que no dejará que tenga una nueva pareja.





“Estoy indignado con el accionar de la policía. Si no hacemos nada nosotros como familia o las autoridades, el caso de mi hermana va a terminar como una estadística más de feminicidio porque él no la deja en paz, aprovecha que yo no estoy y va a nuestra casa a amenazarla diciendo que si no es de él no será de nadie”, comentó a nuestra reportera.

Asimismo, Yaranga detalló que su hermana se separó del sujeto por constantes agresiones físicas y psicológicas, razón por la cual las hijas de ambos no quieren tener contacto con su padre. Además, informó que ayer a las 9 de la noche el hombre llegó al domicilio y la agredió.

El sujeto fue identificado como César Julca y aparentemente habría denunciado primero a la madre, por lo que los efectivos policiales terminaron deteniéndola, asegurando que fue una agresión mutua y su actuar corresponde a un correcto procedimiento.

MÁS EN EXITOSA