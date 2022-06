Chorrillos: Madres denuncian discriminación en colegio por el Día del Padre

Este viernes, un grupo de madres denunciaron una presunta discriminación en el centro educativo de nivel inicial ‘Santa Lucia’, ubicada en Malecón Grau de Chorrillos. Ante las cámaras de Exitosa, informaron que el colegio le impide el ingreso a una actividad por el Día del Padre.

Una madre de familia informó que se comunicó con las docentes del plantel, quienes le habrían indicado que iba a poder ingresar a presenciar la celebración este viernes 17 de junio, pero cuando acudió con su menor la directora del colegio no la dejo pasar.

“Me dijeron que no había ningún problema, que yo podía venir. Hoy vengo, la traigo a mi hija cambiada, lista y me dicen que no puedo pasar porque de manera obligatoria tiene que venir el papá o un hombre. La directora se opuso a que nosotras ingresemos a ver a nuestros niños”, declaró una madre de familia ante las cámaras de Exitosa.

Las madres de los escolares indicaron que la institución educativa exige que los niños ingresen con un representante del padre al plantel. En ese sentido, calificaron la decisión del colegio como una “discriminación y daño psicológico” para menores de edad, y sus familiares.

“Nos dijeron que nuestros niños tenían que entrar con un representante y que nosotros debíamos aprender y saber para la próxima que ellos tenían que traer a alguien. Hay muchas mamás que asumen el rol de padre. Esa es una discriminación y daño psicológico para los niños”, dijo otra progenitora de una pequeña que estudia en dicho colegio.

Asimismo, informaron que tomarán acciones legales por el maltrato que sufrieron y pidieron a las autoridades del Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo para que tome medidas en contra de la institución por lo sucedido.

