Chorrillos: familiares celebraron la convocatoria de Gianluca Lapadula

Este viernes, Ricardo Gareca Nardi, entrenador de la selección peruana, terminó con los rumores y anunció la convocatoria del delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, para los partidos de Perú ante Chile y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al mundial de Qatar 2022.







Si bien el anuncio entusiasmó a muchos hinchas, los más entusiastas y emocionados fueron los familiares del delantero de 30 años, quienes desde Chorrillos celebraron la noticia. Ellos tuvieron el gesto de recibir las cámaras de Exitosa y contarnos cómo fue que vivieron el anuncio de Ricardo Gareca.

Julio Higinio Vargas, tío abuelo del ariete del Benevento precisó: “Qué puedo decirte. Nos sentimos contentos por la convocatoria. Hasta el último se pensó que no lo iban convocarlo. Como su tío, estoy contento por su llamado. Gianluca es ‘macho’ en el campo de juego, he visto varios de sus partidos y se ve que no se corre. Estamos súper orgullosos, como no estarlo si tenemos un miembro de la familia en la selección”.





Durante la conferencia de prensa de este viernes, el profesor Gareca señaló que los documentos de Gianluca Lapadula estarían por resolverse, por lo que se espera que su DNI y pasaporte peruano estén disponibles en las próximas horas. De esta forma, el ariete de 30 años estaría apto de poder estar contra Chile y Argentina.

Por otro lado, es importante mencionar que Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, se pronunció al respecto y anunció sentirse feliz porque hayan convocado a Lapadula al cuadro peruano. “Seguro que viene a sumar”, comento de manera breve a los medios de prensa.

