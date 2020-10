Chorrillos: Dos ancianos en condición de abandono necesitan tu ayuda

Esta tarde, un caso de ayuda social llegó desde el Asentamiento Humano Armatambo, desde el distrito de Chorrillos, donde viven Don Pablo y Doña Peta, dos adultos mayores de 72 y 78 años respectivamente que son hermanos y pasan por una aparente situación de abandono.



Ella sufrió un dos caídas, lo cual le tiene impedida de caminar, ahora último nuevamente volvió a caer de la cama y tendría una fractura en la pierna. Ellos no cuentan con los fondos económicos, ya que Pablo es ayudante de albañilería y en estos momentos solo se dedica a ver a su hermana.

“Estamos mal de la situación, necesitamos un apoyo, que nos ayuden, a mi hermana Rosa que se ha caído y está mal de su pierna, quisiera que le ayuden a ella para que pueda caminar. Los vecinos nos ayudan un poco, con eso estamos abasteciendo. Necesitamos que le ayuden a mi hermana en medicina, en su pierna que se ha caído“, señaló Don Pablo.

Unos de los vecinos y vecinas de la zona ayudan con lo que pueden a estos dos desamparados ancianos, la caridad que reciben les ayuda en su día a día. Jessy, que una de las administradoras de la organización de ‘Cadenas de Favores’, acudió al llamado de Pablo.

También puedes leer: Cercado de Lima: Anciano quedó en la calle tras incendio de su vivienda

“Nos comentó que él estaba pasando estas cosas con Rosa. Ella recibe una pensión de 250 y eso no alcanza para nada, se les va la mitad del pago, ellos no cuentan con familia, ellos viven de la caridad de los vecinos. A veces no comen”, indicó Jessy de ‘Cadenas de Favores’.

Los dos adultos mayores en medio de la pandemia, han tenido que enfrentar esta situación viviendo de la caridad de la gente como ellos señalan.

Las personas que tengan la intención de poder ayudar a estas dos personas pueden hacerlo al siguiente número Yape: 996 372 709

También te puede interesar