‘Chollywood’ se une a la marcha contra sujeto que abusó de niña de tres años

La gran marcha que desde Chiclayo, Lima y Trujillo congregó a miles de personas en una sola voz para exigir la máxima pena para el violador de una niña de apenas tres años, también unió a varios artistas de la farándula limeña para que se acabe el abuso contra menores.

En la marcha “Justicia para Damaris” se hicieron presentes artistas como la cantante Susan Ochoa y el cómico Carlos Álvarez, así como la animadora Karen Schwarz y Mónica Cabrejos que se unión a las voces que reclamaban pena de muerte o cadena perpetua para el acusado del crimen Juan Antonio Enríquez García.

Este sujeto secuestró el pasado 12 a Damaris. Al ser encontrada la menor fue torturada y violada. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó nueve meses de prisión preventiva para este sujeto.

Susan Ochoa, al igual que otros famosos como Karen Schwarz, Mónica Cabrejos y Aída Martínez, alzó su voz de protesta por el cruento caso de Damaris.

A través una transmisión en Facebook, la cantante documentó su camino hacia Palacio de Justicia en medio de reclamos exigiendo la protección de los derechos de niños y niñas.

“No van a crecer con miedo porque nosotras las madres nos vamos a levantar. Nos impiden a nosotros hacer nuestra marcha para que nos escuchen los congresistas. Las leyes son injustas favorecen solo a los drogadictos, a los violadores, a los mal nacidos”, aseveró.

“No queremos más lacras en esta sociedad. No es la única vez. No hay nunca justicia. Saben los padres de la patria que los peruanos no nos vamos a olvidar”, indicó.

Por su parte Carlos Álvarez dijo que “las madres peruanas ya no dan más. Lamentablemente lo de D., una niña de tres años, ha sido la gota que derramó el vaso de agua. Ya no se puede permitir más”.

