Chollywood se enciende en críticas a los que dieron su voto a Pedro Castillo

“De nada vale el ‘estaban advertidos’, ni seguir buscando a los cojudignos que iban a estar vigilantes porque a este ‘lo sacaban cuando querían’. Es momento de volver a unirnos, y no permitir que el país se siga yendo a la mier**a. ¡Vamos Perú!!”;agregó en un contundente mensaje contra el Gobierno el exchico reality Mario Hart.

Así fue que muchos artistas expresaron su malestar por el sorpresivo toque de queda que ayer mismo fue anulado en la tarde. Por su parte el conductor fue más severo contra el gobierno y el presidente Pedro Castillo: “No quiere escuchar. Dijo que iba a llegar al poder para escuchar al pueblo y que iba a ser el gobierno del pueblo, pero cuando el pueblo sale a decirle ‘no lo queremos’, usted, simplemente, no escucha. Por favor, póngase la mano al pecho”.

Para Janet Barboza, cuando una usuaria en las redes sociales criticó a aquellos que votaron por Pedro Castillo, mencionó que “son nuestra gente aunque no te guste”. Para la ‘Rulitos’, “los eternos olvidados a quienes vemos como extranjeros en su propia patria. Ellos, a quienes todos los gobiernos les han sido indiferentes. Ellos, que aunque no te guste pueden ser tus abuelos, tatarabuelos, etc. Tienen la culpa por creer que en algo cambiarían sus vidas para mejor?”.

La actriz Mónica Sánchez también criticó la medida de toque de queda. “Sin norte, sin liderazgo, con hambre, dividido, sin libertad. Así está Perú. Confinarnos al encierro por unas horas en Lima no tiene sentido, solo incrementa la incertidumbre, alimenta el descontento y pone, una vez más, en evidencia la incapacidad de resolver y gobernar”.

