Chimbote: niña de tres años habría sido ultrajada en su colegio

Indignante. La madre de una menor de apenas 3 años denunció que un sujeto abusó sexualmente de su hija al interior de la Institución Educativa N° 1546, ubicada en el pueblo joven La Victoria, en Chimbote (Áncash).

También te puede interesar: Áncash: Hallan restos óseos humanos en Nuevo Chimbote

La mamá relató – a Exitosa Perú – que el repudiable hecho se habría registrado el último viernes 29 de abril, exactamente en un depósito del colegio. Tras ello, la menor relató entre lágrimas que sentía dolor en sus partes íntimas.

“El pasado viernes mi hijita me manifiesta que tenía dolores en sus partes. Me decía: ‘Mami, mis partes están lastimadas’ […]. Tome valentía y le grabé un video para que me detallara lo que pasó”, detalló la progenitora desde los exteriores del colegio.

Al conocer lo que sucedió con su hija, la señora acudió a la comisaría Alto Perú a interponer una denuncia. Posteriormente, el examen del médico legista certificó que la pequeña había sido víctima de violación.

También te puede interesar: Chiclayo: Familia pide esclarecer caso de mujer que presentó signos vitales mientras la sepultaban

Para los padres, el agresor sería el hijo de un vigilante del colegio, identificado como Klever Vladimir Herrera Salinas, quien se encuentra detenido pero no por el caso de la menor, sino por posesión ilegal de drogas. Mientras tanto el vigilante, Carlos Capurro, se encuentra como no habido.

Actualmente, la pequeña de tres años se encuentra “mal”. Apenas come y ya no habla como antes, incluso tiene pesadillas y ataques de nervios, según relata su madre, quien exige que todo el peso de la ley recaiga sobre el culpable.

Otras noticias en Exitosa: