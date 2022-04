Chimbote:Hallan a bebé abandonada en la calle Angamos

Una recién nacida fue abandonada en las afueras de un jardín del jirón Angamos, en la urbanización La Libertad, en el distrito de Chimbote.

El hallazgo se produjo hoy, a la una de la madrugada, por moradores del sector, encontraron a la criatura envuelta en una manta.

Te puede interesar: Áncash: Condenan a tres años de prisión a sujeto que realizó tocamientos indebidos a universitaria

Ante ello, llamaron a efectivos policiales de la comisaria La Libertad, quienes trasladaron inmediatamente al hospital “La Caleta” a la menor.

Asimismo, la pequeña fue revisada por el médico de turno, quien informó que llegó con el cordón umbilical, pero se encontraba estable, sin embargo, estará en observación.

La menor fue trasladada al servicio de alojamiento conjunto del nosocomio. Fiscal de turno realiza las investigaciones correspondientes.

También puedes leer: Nuevo Chimbote: Aniego a causa de la rotura de tubería afecta viviendas

DATO:

Cabe mencionar que en marzo, una recién nacida fue dejada en la ciudad de Huamachuco, en la región La Libertad, con una nota que decía: “Adóptame, no me dejes sin hogar, por favor no seas malo”.

Un mujer al escuchar el llanto, encontró a la pequeña a un costado de la calle, envuelta en una manta y, a su costado, había una bolsa blanca con ropa, pañales y pañitos húmedos.

Asimismo, la fémina llevó a la recién nacida a la comisaria para que de esa manera puedan encontrar a su progenitora.

Por último, la moradora, dijo que si no encontraban a la madre de la bebé, ella la adoptaría.

Más información Exitosa: