Chile: elefante marino se arrastra por las calles y causa alarma en la población

Insólito. A pocas horas de que se inicie el toque de queda en todo Chile, un elefante marino causó alarma en las calles de Puerto Cisnes, al ser visto arrastrándose por el lugar, alejado de su hábitat natural. De inmediato, las personas llamaron a las autoridades para que puedan socorres al animal, oriundo del sur del país.



Los transeúntes que se percataron del hecho primero llamaron a los carabineros para que el tema no pase a mayores. Sin embargo, al verse rebasados por la situación, se tuvo que pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas. Cabe indicar que el elefante marino se llegó a transportar por más de 10 cuadras, en medio de una zona con mucho tránsito.

“Se desplazó muy rápidamente. Mi hijo se dio cuenta primero y al principio me asusté, pero como se mueven lento, me quedé tranquila y le dije que lo grabara (…) Nunca había visto uno tan cerca, y mucho menos en plena ciudad. Siempre estos animalitos los vemos en el mar y bien adentro, la verdad uno no se familiariza con ellos, los ve no más, de lejos y no se sabe mucho si son peligrosos, si pueden atacar a alguien, pero al menos aquí, lo que hemos visto, es que está asustado”, declaro una de las personas que vio al animal en plena calle.

Puedes leer | Nepal: Una abuelita ciega cayó a orillas de un río y perritos la protegieron

Hay que destacar que este animal puede llegar a pesar casi 3 millones de toneladas. Su presencia en la vía pública aún no ha podido ser explicada por expertos, pero se cree que debido a la poca circulación de las personas en la calles a causa de la pandemia, motivo al elefante marino a alejarse de su hábitat natural.

Este episodio no ha sido el único caso de presencia de animales silvestres en las calles de Chile, puesto que hace algunas semanas un puma fue visto cerca de una urbanización. En el caso del elefante marino, los vecinos y las autoridades lograron que regrese al mar, sin sufrir ningún daño.