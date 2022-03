Chile | Buenos augurios a Boric de pueblos originarios

Las peticiones y buenos augurios de siete pueblos originarios de Chile, les fueron entregados al presidente de Chile, Gabriel Boric, y la primera dama, Irina Karamanos, en una ceremonia realizada en Palacio de la Moneda.

“Generar un trabajo intercultural y una nueva relación entre el Gobierno y los pueblos originarios es vital para la construcción de un Chile justo y digno”, publicó el mandatario en Twitter.

Quizás te interese leer: Rusia reconoce que algunas ciudades de Ucrania viven situación humanitaria “catastrófica”

En este acto estuvieron representantes de los pueblos yagán, lican antai, mapuche pewenche, rapa nui, mapuche lafkenche, diaguita y mapuche fütawarria

EL DATO

Al terminar la ceremonia, el presidente Gabriel Boric se dirigió a la Catedral de Santiago para acudir junto a los miembros de su gabinete para presenciar una ceremonia católica de “oración por Chile”.

🔵🔴 #URGENTE | “Estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan […] No me temblará la mano en señalar culpables o inocentes”, indicó Bruno Pacheco, exsecretario general de presidencia.

📻 95.5 FM pic.twitter.com/fawf0u8ZDK

— Exitosa Noticias (@exitosape) March 12, 2022