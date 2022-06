Chilavert a Advíncula: No tienes que pedir disculpas por perder un partido, la vida continúa

El dolor y la decepción que embargó a Luis Advíncula no solo preocupó a la hinchada peruana. Distintas personalidades del fútbol, política e hinchas de otros países han mostrado su solidaridad con el ‘Rayo’, luego de que fallara uno de los penales ante Australia en el repechaje mundialista. Uno de estas figuras fue José Luis Chilavert, leyenda del fútbol paraguayo y mundial.

El exgolero guaraní envió un mensaje de apoyo a Luis Advíncula. Le aconsejó que el fútbol era así y que la mejor manera de superar este mal momento era pasar la página y pasarlo con la familia.

“Querido Luis, usted es un excelente profesional y excelente persona. No tiene que pedir disculpas por perder un partido de fútbol, la vida continua y es así este deporte tan lindo, disfrute su vida con la familia, consejo de un viejo guerrero guaraní”, escribió Chilavert en su cuenta de Twitter.

@luisadvincula17 Querido Luis usted es un excelente profesional y excelente persona,No tiene que pedir disculpas por perder un partido de fútbol,la vida continua y es así este deporte tan lindo,disfrute su vida con la familia,consejo de un viejo guerrero Guarani.🇵🇾 — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) June 14, 2022

ADVÍNCULA ANUNCIÓ SU RETIRO DE LA SELECCIÓN

Minutos después de que finalizara el choque ante Australia y se confirmara la no clasificación de Perú al mundial de Qatar 2022, Luis Advíncula, lateral de la selección peruana, utilizó sus redes sociales para pedir perdón a los hinchas de la blanquirroja, y anunció su retiro del equipo de todos.

“Primero, pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, escribió Advíncula en su cuenta de Instagram.

Cabe precisar que minutos después, el ‘Rayo’ borró esta publicación y no se volvió a pronunciar al respecto.

