Chiclayo: Denuncian cobro de S/ 250 de APAFA a pesar que el colegio se encuentra en construcción e impartirá clases virtuales

Chiclayo, Lambayeque. Los padres de familia de la Institución Educativa Señor de Los Milagros, ubicado en el distrito de José Leonardo Ortiz, denuncian el cobro de 250 soles por concepto de APAFA para alumnos nuevos, a pesar de que el colegio aún se encuentra en construcción e impartirá clases virtuales.





En declaraciones a Exitosa, dos madres de familia calificaron de injusto el pago, señalando que la dirección administrativa del centro educativo hizo obligatorio la entrega de dinero para dar inicio al año escolar.





“No están pidiendo 25o soles y no me parece justo. Me he quedado sin trabajo, estoy sin dinero, y tengo que venir a hacer mi compromiso de pago. Pero, ¿y si no consigo el dinero en todo caso? Ahora las clases van a ser virtuales. Prácticamente, los profesores somos nosotros desde el año pasado y no es justo“, dijo una madre.

Pese a que el plantel educativo aún no está construido completamente, ambas cuestionaron que se les haya comunicado que la retribución económica servirá para pagar el salario del personal de limpieza de la escuela.

“El error de nosotros ha sido es que nos han dicho que si no pagábamos, no nos iban a aceptar a nuestros niños. Con mi amiga, ya hemos pagado”, lamentó otra madre.

Precisión

El Misterio de Educación (Minedu) sostiene que cualquier cobro o condicionamiento en el proceso de matrícula en los colegios públicos está prohibido y cualquier irregularidad debe denunciarse ante la UGEL correspondiente, la que a su vez canalizará la denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito.

Tanto en los colegios públicos como privados, no se puede condicionar el proceso de ingreso o matrícula en el nivel inicial o el primer grado de primaria a una evaluación, un examen de ingreso, la entrega de constancias, el pago previo de la cuota de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), la compra de uniforme escolar o libros, donaciones, etc.

