Congresista Chiabra: “Cuarto Gabinete Ministerial en seis meses es sinónimo de incompetencia”

El congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra, cuestionó la exposición brindada por el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, ante el Pleno del Congreso durante la sesión del voto de confianza, al considerar que el plan de Gobierno y las principales propuestas expuestas son “generales” y que carecen de metas y plazos.





“Lamentablemente se repite lo mismo que los ministros anteriores, un plan de Gobierno muy general (…) En un caso concreto, cuando es un problema nacional [la inseguridad ciudadana] no lo presentan, el resto son buenas intenciones, inversiones y una serie de proyectos, pero no nos dicen cuáles son las metas, cuáles son los plazos”, declaró a la prensa.

Además, criticó al actual equipo ministerial por ser el cuarto en seis meses de administración de Pedro Castillo, pues consideró que es “sinónimo de incompetencia”. En esa línea, consideró que no habría mayores avances en el gobierno para el 28 de julio.





“El presidente debe venir, si es que llega a 28 de julio, a dar su discurso en base a este plan general. ¿Qué va a decir? ¿Qué cosas ha cumplido? Entonces, lamentablemente, cuarto Gabinete en seis meses es sinónimo de incompetencia”, mencionó el parlamentario.

“No es porque lo vemos nosotros sino porque siguen colocando ministros incompetentes, ministros que no tienen experiencia en gestión, que no conocen el sector, y se están burlando de nosotros”, añadió.

APP NO DARÁ VOTO DE CONFIANZA

Más temprano, la congresista Lady Camones aseguró que su bancada de Alianza Para Progreso (APP) votará mayoritariamente en contra, de otorgar la confianza al gabinete ministerial.

“En una reunión que se tuvo con el premier Aníbal Torres y la bancada de APP, se le instó a corregir estas fallidas decisiones de convocar personas que no cumplían los perfiles como para poder desarrollarse en las carteras de Transportes, Salud, Energía y Minas, y también Justicia, pero lamentablemente no se han corregido”, manifestó en una entrevista para Exitosa,

🔵🔴La congresista de Acción Popular, Karol Paredes, reveló que no otorgará el voto de confianza al Gabinete Ministerial, liderado por Aníbal Torres, debido a que no está de acuerdo con la designación de algunos funcionarios. “La confianza se gana, no se regala”, indicó. pic.twitter.com/AQWCC7Ctqs

— Exitosa Noticias (@exitosape) March 8, 2022