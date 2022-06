Chero sobre Perú Libre: “Creo que Pedro Castillo presentará su renuncia porque no necesita que lo echen del partido”

En diálogo con Exitosa, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Félix Chero, se pronunció sobre la invitación que realizó el partido Perú Libre al presidente de la República, Pedro Castillo, a fin de que renuncie a su militancia. Mencionó que el jefe de Estado presentará su carta de renuncia “porque no necesita que lo echen”.

“Si Vladimir Cerrón considera, según su consejo directivo – político, que el presidente la República no debe estar ahí (en Perú Libre), yo creo que el presidente de la República, conociendo su forma de actuar, inmediatamente va a presentar su carta de renuncia porque no necesita que lo echen del partido“, dijo en ‘Hablemos Claro’.

Consultado por la ruptura entre el líder del partido del lápiz Vladimir Cerrón con el presidente Pedro Castillo, el ministro de Justicia explicó que no existe un rompimiento porque el exgobernador regional de Junín “no ha emitido directivas” en el actual Gobierno.

“Vladimir Cerrón venía participando como presidente del partido Perú Libre, pero yo puedo asegurar algo: desde que estoy en el Ejecutivo, no he visto ni he evidenciado que el señor Vladimir Cerrón le haya emitido una directiva al presidente para realizar tal o cual acto“, sostuvo.

Indicó también que la invitación para que el presidente renuncie a Perú Libre “es una gran oportunidad” para que este “delimite funciones y el actuar político” en su Gobierno.

“Creo yo que esta tremenda atmósfera de (supuesta) influencia de Vladimir Cerrón frente al presidente, justamente, se va a develar a partir de este acto que el mismo Vladimir Cerrón ha realizado“, mencionó.

Perú Libre invita a renunciar a Pedro Castillo

A través de un comunicado compartido por Vladimir Cerrón, Perú Libre le solicitó al presidente de la República, Pedro Castillo, que renuncie a su militancia.

Según indica el partido, las políticas del Gobierno no guardan consecuencia con lo prometido en campaña ni con el ideario del partido. Además, menciona que el jefe de Estado ha “implementado el programa neoliberal perdedor”.

El partido del lápiz también señaló que se adoptó esta decisión luego de haber “evaluado estatutariamente” el comportamiento de Castillo Terrones, quien se inscribió como militante el pasado 30 de setiembre del 2020.

