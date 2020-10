Checho Ibarra confía en que los problemas mediáticos no afectarán el desempeño de futbolistas

El conductor de Contigo Selección, ‘Checho’ Ibarra, celebró el 2-2 de Perú-Paraguay y aseguró que el encuentro fue bastante complicado para ambas selecciones, dado que la pandemia le jugó una mala pasada a todos los equipos porque han estado en descanso debido a la coyuntura mundial.



“Fácil no la tuvimos, jugamos con un equipo paraguayo que tenía buenas individuales y Perú tuvo a varios lesionados. Jefferson Farfán no jugaba hace ocho meses, Carlos Zambrano tenía un solo partido, Miguel Trauco igual y Christian Cueva cuatro partidos, por la coyuntura no llegaron al cien por ciento”, aseguró el conductor deportivo.

‘Checho’ señaló que nuestros futbolistas mostraron un buen desempeño en el inicio de las clasificatorias rumbo al mundial de Qatar 2022, pese a los problemas personales de los seleccionados Trauco, Advíncula y Farfán, los cuales estuvieron en la palestra de espectáculos durante varias semanas.

“No sé cómo ellos llevarán los temas mediáticos que les tocó pasar, lo que te puedo decir es que desde que llegaron a Perú están concentrados y dentro de los protocolos que pide la FIFA es que no pueden salir. Esperemos que nos les haya afectado, pero de hecho hay que mirar y concentrarnos en lo que puedan hacer dentro de la cancha. Estamos esperando que tengan un buen resultado en estas clasificatorias”, comentó Ibarra.

