Chávarry enfrenta al premier y le dice que no puede criticar a la PNP

Las declaraciones que ofreció el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, a Blu Radio de Colombia, donde aseguró que había una falta de capacidad de los policías para contener a los manifestantes y a los delincuentes, no cayó nada bien en el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, quien le respondió duramente.

“No puedo permitir que ofendan a mi Policía. Estamos en un país demócrata donde cada uno tiene el derecho a hablar de acuerdo a lo que piensa, pero yo no puedo permitir que ofendan a mi Policía Nacional”, enfatizó Chávarry, quien sostuvo que la PNP tiene profesionalismo y valores humanos, a pesar de carecer de medios logísticos.

“No podemos hablar mal de nuestra Policía. La Policía ha salido en los momentos difíciles que el Perú ha atravesado, en el terrorismo ha salido airoso, victorioso, por eso estamos en una democracia. Una policía heroica, que tiene mártires y héroes con un gran prestigio. No puede ser así, que tenemos fallas, tenemos fallas. Tenemos errores y tratamos de corregir en lo posible”, subrayó.

Afirmó que las críticas del premier hacia la institución policial le afectaron a él y al honor de 140 mil policías.

“Es su criterio de él, él opina así, él ha criticado así a la Policía. Yo no soy un civil, no soy improvisado. Soy un policía y conozco de fondo y desde dentro a la Policía, tengo la ventaja y la experiencia por eso hablo de esta manera. La verdad que me ha afectado a mí y a todos. Son 140 mil policías que están afectado contra el honor de una Policía”, sostuvo tras indicar que no piensa en renunciar al cargo a causa de lo sucedido en el paro de transportistas.

En la entrevista con el medio colombiano, el premier sostuvo: “En nuestra Policía, hay que reconocer, no existe un número suficiente (de agentes). De otro lado, su preparación, también lo reconocemos, es deficiente”.

