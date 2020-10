Champions League: conoce los resultados de la primera fecha

Este miércoles, los amantes del fútbol vivieron el cierre de la primera fecha del torneo de clubes más importante del mundo. La Champions League 2020 se reanudó y la primera jornada nos regaló resultados realmente inesperados.



Sin duda entre los resultados más inesperados está la derrota del Real Madrid en condición de local ante el Shaktar Donetsk, la aplastante victoria del actual campeón, Bayern de Múnich ante el Atlético de Madrid y el empate del Inter de Milan, en Italia, ante el Borussia Monchengladbach.

Resultados de la primera jornada:



Partidos de la segunda jornada:

Martes 27 de octubre:

Lokomotiv Moscú vs. Bayern Múnich

Shaktar vs. Inter

Atalanta vs. Ajax

Atlético de Madrid vs. Salzburgo

Borussia M’gladbach vs. Real Madrid

Liverpool vs. Midtylland

Marsella vs. Manchester City

Oporto vs. Olympiacos

Miércoles 28 de octubre

Başakşehir vs. PSG

Krasondar vs. Chelsea

Borussia Dortmund vs. Zenit

Brujas vs. Lazio

Ferencvaros vs. Dinamo Kiev

Juventus vs. Barcelona

Manchester U. vs. RB Leipzig

Sevilla vs. Stade Rennais

Pelé: “Gracias Dios por llegar con salud y lucidez a mis 80 años”

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como “Pelé”, quien fue tres veces campeón del mundo con la selección brasileña, está a tres días de celebrar sus 80 años de vida, por eso se mostró agradecido por sus exitosa carrera y la salud con la que goza actualmente.

En una entrevista Pelé mencionó que “En primer lugar tengo que agradecer a Dios por la salud de llegar hasta aquí, con esta edad y lúcido, no muy inteligente, pero lúcido”, dijo entre sonrisas ‘O Rei’.

El histórico jugador de fútbol se encuentra viviendo en Guaruja, ubicada en el litoral de Sao Paulo, donde permanece hasta que se supere la emergencia sanitaria. El crack mostró su agradecimiento por todas las bendiciones que ha recibido a lo largo de carrera señalando que “Dios fue muy bueno conmigo”.