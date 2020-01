‘Chabelita’ fue miembro de mesa, pero no asistió a cumplir con su deber cívico

Este domingo 26 de enero se realizan los comicios extraordinarios para la elección del nuevo Congreso de la República 2020-2021. Todos los peruanos que están aptos para votar, deberían cumplir con su deber cívico porque es una jornada sumamente importante para el futuro del país.

La farándula local no está ajena a esta responsabilidad y ya muchos han asistido a sus centros de votación, como han difundido en sus redes sociales. No obstante, algunos no lo han hecho, como el caso de Isabel Acevedo; la popular ‘Chabelita’.

La expareja de Christian Domínguez fue elegida como presidente de su mesa en un colegio en San Luis. Y según medios de espectáculos, la bailarina no habría asistido a cumplir con su deber. Por otro lado, en el IE 1128 del distrito en la mesa 054321, esa función lo estaría ejerciendo otro joven.

La bailarina ha estado colgando videos en sus redes sociales con publicidad de una marca comercial.

“Chicas preciosas ¿cómo están? Disculpen que he estado a full con Bella Studio y he estado incomunicada. Les voy a mostrar algunos regalitos que me han llegado. Espero que les guste mucho. Y les dejo el nombre de las marcas que me los han enviado”, contó.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Acevedo ha presentado alguna dispensa a las autoridades para no asistir a la mesa de sufragio. Tampoco se sabe si ejerció su voto.