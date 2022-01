Cevallos sobre vacunación de niños: “Si los padres se niegan, nos crean un gran problema sanitario”

En diálogo con Exitosa, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, se refirió al proceso de vacunación de los menores de 5 a 11 años e hizo un llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos a los centros de vacunación, puesto que de esta forma los más pequeños estarán protegidos en la vuelta a clases, programada para marzo.





“Apelamos a la responsabilidad de los padres, la vacuna no solo va evitar que los niños se contagien, sino que los va a proteger que es lo más importante. En el Perú tenemos un alto número de menores que han muerto por el COVID-19. Más de 856 niños perdieron la vida en la primera y segunda ola. Hay que tomar esto con responsabilidad y entender que la vacuna es la mayor expresión de amor hacia nuestros hijos.

El titular del Minsa indicó también que su sector viene realizando las coordinaciones con el Minedu para que se complete la vacunación a los maestros que aún no decidido hacerlo y se realice la vacunación en las mismas escuelas. “Si los padres se niegan, nos crean un gran problema sanitario en el país”, señaló.





Sobre el gran porcentaje de contagios que genera la variante ómicron y si esto podía ser un factor para que el inicio de clases se aplace, el ministro Cevallos aseguró que si bien, la situación epidemiológica puede cambiar en algunas semanas, la intención del Gobierno es que en marzo inicien sí o sí las clases presenciales.

“En algunos países la ómicron ha hecho que se postergue el inicio de clases […] Vamos a tener muchos contagios, pero esperemos que esto no nos genere una presión en el sistema sanitario que nos obligue a tomar medidas más restrictivas. Hasta ahora no está planteado que las clases no empiecen en marzo. Es necesaria la presencialidad, ya tenemos las vacunas para niños, para marzo queremos acercarnos al 80% de niños vacunados”, acotó Cevallos.

