Cevallos: “Avelino Guillén es una persona de enorme prestigio, lamento su alejamiento del Gabinete”

Este lunes, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, emitió opinión sobre la salida de Avelino Guillén del Ministerio del Interior y además de lamentar el hecho, indicó que sería positivo que continúen las investigaciones que denunció el extitular del Mininter.





“Lamento esto, Avelino Guillén es una persona de enorme prestigio, lamento su alejamiento del Gabinete. Espero que se profundice la investigación por las irregularidades que ha denunciado Guillén”, precisó Cevallos Flores en diálogo con los medios de comunicación.

En este contexto, el ministro de Salud tildó de positivo el hecho que el jefe de Estado haya decidido destituir del cargo a Javier Gallardo, quien se desempeñaba como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Me parece bien lo que ha hecho el presidente en separar al comandante general del cargo. Eso está fuera de agenda [asumir PCM]. [La existencia de un Gabinete paralelo] no me consta, no soy parte del equipo de asesores, entiendo que si Guillén lo dice, pues tiene elementos”, agregó.

CASTILLO ACEPTA RENUNCIA DE GUILLÉN

Este último domingo, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, anunció que la renuncia de Avelino Guillén al Ministerio del Interior fue aceptada y que el comandante general de la Policía, Javier Gallardo, ha sido destituido de su cargo.

El mandatario dio a conocer su decisión a través de su cuenta de Twitter, en donde agradeció al exministro Guillén “por los servicios prestados a la Nación”.

Cabe destacar que antes del anuncio en sus redes, Pedro Castillo se reunió con Avelino Guillén en el Palacio de Gobierno. Ambos mantuvieron una conversación de casi 50 minutos este domingo, según el portal de Transparencia.

