COVID-19 | Cevallos señala que el ministro Carrasco recién se había inoculado la segunda dosis

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, dio detalles sobre el estado del ministro de Defensa, Juan Carrasco, quien este lunes tuvo que ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Rebagliati, debido a complicaciones con el COVID-19. El titular del Minsa señaló que la cabeza del Mininter tiene un 40% de compromiso pulmonar y no tiene el esquema de vacunación completa.





“Está con oxígeno de alta presión. Todavía no está entubado, pero se está evaluando la posibilidad de pasarlo a ventilación mecánica. Aquí hay 3 elemento a tomar en cuenta, el ministro Carrasco no tenía a tercera dosis y la segunda dosis recién se la había puesto el 31 de diciembre. Es probable que aún no haya desarrollado todas las defensas que se necesitan”, señaló Cevallos en Canal N.

Quizás te interese leer: Guido Pennano afirma que sería un “disparo político” quitarle la licencia a Repsol





El ministro de Salud precisó que no se sabía aún si Carrasco Millones se había infectado con la variante ómicron (predominante en Lima) o con la variante Delta (que aún está circulando en el país). Además, Cevallos aclaró que todavía falta conocer si el ministro de Defensa tenía una comorbilidad o enfermedad agregada.

“Él empezó su vacunación tarde en relación con el calendario de inoculación. Juan Carrasco me había dicho que no se había vacunado antes porque tenía un problema de salud. Tenía una enfermedad que hizo que postergara su vacunación. Él tenía las dos dosis, la última aplicada a fines de diciembre, en una fecha relativamente cercana. No todas las personas desarrollan sus defensas rápidamente, algunas se tardan un poco más. Esperamos que se recupere pronto”, agregó.

BROTE EN EL GABINETE



Como se recuerda, el pasado 18 de enero, el ministro de Defensa informó que Juan Carrasco dio positivo a la prueba de covid-19. Tras ello, el ministro inició el aislamiento respectivo, siguiendo las indicaciones médicas y los protocolos sanitarios establecidos.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, también dio positivo a COVID-19 y presenta síntomas leves, sumándose a Óscar Maúrtua (Exteriores) y Pedro Francke (Economía). En total, la cifra de integrantes del Gabinete Ministerial que se han contagiado de coronavirus ascendió a cuatro.

Síguenos en redes sociales