Cevallos a Condori: La velocidad de vacunación ha caído sustancialmente y eso debe reconocerlo

El exministro de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció ante las declaraciones del actual titular de este sector, Hernán Condori, quien manifestó que en gestiones anteriores se adquirieron lotes de vacunas contra la covid-19 que caducaban en un corto plazo.

En una entrevista para Canal N, remarcó que si bien las vacunas del laboratorio Astrazeneca fueron adquiridas en el 2020 por un plazo de vencimiento corto, el tema de fondo es la desaceleración del proceso de vacunación, ya que ha disminuido la aplicación de dosis en más del 50% en este último mes.

“Es bueno aclarar, parece que el ministro no habla con la menor precisión. Las vacunas Astrazeneca fueron adquiridas es diciembre del 2020 en condiciones no muy favorables y son vacunas que tienen un plazo de vencimiento muy corto. No había condiciones para rediscutir contratos”, explicó el exfuncionario.

“Lo que sucede es que en el último mes ha bajado en más de un 50 % en la velocidad de aplicación de vacunas (…) Esto genera que las vacunas que tienen plazo de vencimiento corto se acumulen, no se apliquen, este es el fondo”, añadió.

Ante ello, pidió al ministro Condori Machado hablar con precisión y “no lanzar cosas al aire” mencionando a sus predecesores, así como reconocer el problema fundamental de la caída del flujo de vacunación.

“La velocidad de vacunación en el último mes ha caído sustancialmente y eso tendría que reconocerlo el ministro con más claridad (…) Es una responsabilidad colectiva, si hay una meta de vacunar al 50% de la población juvenil y hay un avance muy lento, nos hemos estancado en la aplicación de terceras dosis, no podemos salir a decir que ‘mis predecesores trajeron vacunas que se vencen rápido’”, manifestó Cevallos.

