César Villanueva se reunió con fiscales “para buscar información”, dice su abogado

Segismundo Suárez, abogado de César Villanueva, señaló que el ex primer ministro se reunió con los fiscales Alberto Rossel y Ronald Chafloque para buscar información, porque “no sabía de lo que lo acusaban”.

“También se ha reunido con ex fiscales y con abogados buscando información. Él (César Villanueva) necesitaba información, no sabía de lo que lo acusaban”, manifestó el abogado en declaraciones a Exitosa.

Al respecto, negó que Villanueva se haya reunido con ambos fiscales para buscar influencias en el Equipo Especial Lava Jato. “Esa tesis fiscal es falsa”, expresó.

“A don César se le acusa de tráfico de influencias, y que buscó el tráfico de influencias a través de esos fiscales. Pero yo digo que don César Villanueva, con todos sus antecedentes personales y de cargos públicos, no cree que si hubiera querido ejercer tráfico de influencias, lo hubiera buscado en altas esferas, no con un fiscal al que no conocía”, añadió.

Cabe indicar que, tras ser dado de alta de la Clínica San Felipe, César Villanueva fue trasladado al penal Miguel Castro Castro para cumplir 18 meses de prisión preventiva.

Como se recuerda, el exgobernador regional de San Martín es investigado por presuntos sobornos que habría recibió de la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarse la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa.

Al expremier Villanueva Arévalo se le atribuye los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo, colusión, negociación incompatible y asociación ilícita.