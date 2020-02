César Nakazaki sobre patrimonio Humala Heredia: “No arrojan un indicio de ingreso de 16 o 17 millones de dólares”

El abogado César Nakazaki utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las informaciones vertidas por un colaborador eficaz, quien afirma que el expresidente Ollanta Humala habría recibido hasta 16 millones de dólares en coimas por parte del ‘Club de la Construcción’.

“Peritajes sobre patrimonio Humala Heredia, fruto de años de investigación, incluso en el extranjero, no arrojan un indicio de ingreso de 16 o 17 millones de dólares, por el contrario presentan bienes de origen lícito”, indicó Nakazaki a través de su cuenta de Twitter.

“No hemos participado en actos de corrupción”

El expresidente Ollanta Humala se defendió tras lo dicho por el colaborador eficaz y negó haber recibido dinero por parte del Club de la Construcción. “Un aspirante a colaborador habría admitido que él cometió un delito, y ahora pretende lograr beneficios con falsa información. Más de lo mismo”.

“El trabajo fiscal es apoyado por todos pero debe ser profesional, objetivo y consiste en investigar, no sustituir la verdad filtrando falsedades y dañando honras. Mi trabajo me precede y quienes me conocen, lo saben”, finalizó.