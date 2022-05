César Nakazaki sobre Juan Carrasco: “Le duele porque demostré que había inventado un colaborador eficaz”

En entrevista con Exitosa, el abogado de Karelim López, César Nakazaki, aseguró este jueves que demostró hasta en dos oportunidades que el exfiscal Juan Carrasco “había inventado” colaboradores eficaces en medio de la investigación que se le seguía a Edwin Oviedo por presuntamente integrar la organización criminal ‘Los wachiturros de Tumán’.

También te puede interesar: Juan Carrasco sobre Anibal Torres: “Es una de las mentes más lúcidas”

“Él es experto inventando colaboradores y hay una investigación por ese caso, y le duele porque en el caso Oviedo demostré que había inventado un colaborador eficaz y en el caso de los hermanos Roncal, sucedió lo mismo. Entonces, él es un experto en hacer fraudes procesales con colaboradores eficaces”, declaró en nuestro medio.

En esa línea, aclaró que es falsa la versión de Carrasco Millones, quien dijo que es improbable que prospere el proceso de colaboración eficaz de López Arredondo debido a que no ha reconocido la comisión de un delito.

“Falso de toda falsedad. El fiscal Vela, el responsable general de las investigaciones de lavado de activos, hoy lo ha aclarado. Karelim ha reconocido haber reconocido de dinero de las empresas vinculadas a los hermanos Pasapera que se pueden presumir tiene un origen ilícito, que es lo que corresponde reconocer”, manifestó.

El letrado indicó que una persona no puede ser culpable al inicio de un proceso de colaboración eficaz pues la culpabilidad se comprueba al final del mismo.

“Tú no puedes ser culpable para iniciar un proceso de colaboración eficaz porque entonces, ¿para qué van a investigarte? Tú no eres culpable al inicio, sino al final. Tú reconoces un hecho que consideras que es delito, luego el fiscal lo corrobora o no, y está de acuerdo contigo, te dirá si es delito. Entonces, sí ha declarado”, enfatizó.

Sobre las voces que piden que empresaria guarde silencio y se reserve las declaraciones para la Fiscalía, refirió que ella renunció expresamente a la protección de la identidad pues tenía que defenderse en otros procesos. “Por eso está legitimada para hablar y para que cualquiera comente con nombre y apellido que es colaboradora”, anotó.

“Si sirve o no sirve [su declaración], creo que todos tenemos en el recuerdo, sobre todo los que tenemos una experiencia, que los casos más importantes de una primera época anticorrupción se construyeron sobre la base del testimonio de colaboradora eficaz Matilde Pinchi Pinchi“, puntualizó en Exitosa.

Lo más visto en Exitosa