César Nakazaki: Es evidente que el MININTER busca debilitar las investigaciones contra Pedro Castillo

El abogado de Bruno Pacheco y Karelim López, César Nakazaki, se pronunció sobre el intento de cambio en el equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) – que fue creado a pedido de la fiscal superior Marita Barreto para apoyar en la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos – y consideró que “es evidente que desde el Ministerio del Interior” (MININTER) se está desarrollando una “campaña de obstaculización y encubrimiento” que tiene como objetivo “debilitar las investigaciones” contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Es evidente que desde el Ministerio del Interior, y lamentablemente no sé si con el silencio o la participación del comandante general de la Policía Nacional del Perú, se viene desarrollando una campaña de obstaculización y encubrimiento que busca debilitar las investigaciones contra el presidente de la República”, precisó el letrado en entrevista con Canal N.

Como se recordará, el oficio enviado por el ministro del Interior, Willy Huerta, a la fiscal superior Marita Barreto, recomienda que el coronel Harvey Colchado Huamaní, quien es coordinador del equipo especial, sea reemplazado por un órgano propio de la PNP, que sea “especializado en investigación policial”.

En ese sentido, Nakazaki calificó este hecho como “un intento absolutamente injustificado de debilitar al equipo de la Policía, que es el que le da soporte a la colaboración eficaz de Bruno Pacheco, porque si no hay seguridad no hay colaborador” y aseguró que no se trataría solo de “una represalia sino un intento de frenar la colaboración eficaz”.

“El único que se va a terminar perjudicando, o la única, es la sociedad peruana que no va a conocer la información que brinda el colaborador, que está en el núcleo de la organización criminal que se viene investigando”, añadió.

