César Huasaca sobre ley de reprogramación de deudas: “Seguimos de rodillas ante los bancos”

Atención. Este sábado, el presidente de la Asociación de Deudores Financieros, César Huasaca, señaló en Exitosa, que la norma aprobada en el Pleno del Congreso, no cumple con las exigencias requeridas del pueblo. “Es un saludo a la bandera”, afirmó.



En conversación para el programa Hablemos Claro de Exitosa, el abanderado de la lucha contra la ‘banca usurera’ sostuvo que la reciente norma aprobada en el Pleno de reprogramación y congelamiento de deudas, no cubriría las expectativas que tienen millones de peruanos que aún mantienen deudas crediticias con las entidades financieras.

“Los Poderes de nuestro país están de rodillas ante la dictadura prácticamente de las entidades financieras, en general sean chicas o grandes. Vemos que ellos mandan y no quieren perder absolutamente nada durante esta pandemia que no han encerrado más de tres meses. No hay créditos para mypes ni personas que están totalmente quebrados. Estamos hablando de gente que está en los mercados, calles y plazas. Es una tremenda injusticia en el texto sustitutorio que aprobaron. Es un saludo a la bandera porque definitivamente no favorece a la mayoría de personas”, manifestó.

CRÍTICAS

Huasaca consideró que el Congreso habría cedido ante los pedidos del Ejecutivo por llegar a un acuerdo que a la larga no beneficiará a la mayoría de deudores.

“En realidad fue una imposición del Ejecutivo ante un Legislativo que no tuvo la capacidad de hacer una ley que lleve el sentimiento y clamor de millones de deudores financieros del Perú”, comentó.

“El texto sustitutorio que aprobó el Congreso, se enfoca en el congelamiento de tres meses, un tiempo totalmente irreal. No será suficiente para cumplir nuestras obligaciones de crédito, además mostramos nuestra indignación por el manoseo y modificación arbitraria del proyecto de ley de Congelamiento de Deuda por 12 meses, que fue sustentado por especialistas de ADEF PERU. Al igual que no se tomó en cuenta la propuesta de compra de deuda a través del Banco Central de Reserva BCR, para luego pagar en las mismas condiciones que otorgo el gobierno al Programa Reactiva Perú”, explicó su comunicado de la asociación que lidera”, expresó.

REQUISITOS

Finalmente, Huasaca criticó el criterio que se plantea en la norma que engloba unas cifras por debajo a lo que muchos deudores mantienen. Además, considerarían como una amenaza el hecho de no pagar luego de la reprogramación, porque de no hacerlo, perjudicarán su historial financiero.

“La reprogramación que plantea el Gobierno, la calificamos como un saludo a la bandera, puesto que el Estado solo está garantizando los créditos personales y de consumo de hasta 10 mil soles, así como a los créditos mypes de hasta 20 mil soles y lo peor es que si el cliente no paga después de la reprogramación impuesta será mal calificado en el sistema financiero, no pudiendo ser sujeto de crédito y perjudicando a millones de peruanos, que en tres meses no podrán pagar sus deudas”, sentenció.

