César Acuña tras desistir de demanda contra Christopher Acosta: “Se acabó la novela”

El ex candidato presidencial y líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, reveló que ha decidido desestimar la demanda que interpuso contra el periodista Christopher Acosta, autor del libro ‘Plata como cancha’, porque ya “logró su objetivo” al ganar el juicio en primera instancia.

Tras salir de la sede de la Fiscalía, a donde llegó para firmar la desestimación de la denuncia, el también exgobernador regional de la Libertad dijo que considera al comunicador como “un hijo” que cometió un error.

“Lo que buscaba era rectificación moral, buscaba que mi nombre no fuera mancillado, entonces en primera instancia ya fue sentenciado (Acosta) por difamarme porque se demostró que me había difamado, entonces creo que ya no debo seguir más allá porque ya logré mi objetivo”, declaró a la prensa.

Aunque dijo que desistió de la demanda como un gesto a favor de la libertad de prensa en el país, Acuña se mostró a favor de que “sentencien a los periodistas que difaman”.

“Se acabó la novela, yo creo que (Acosta) es un joven de 33 años, Christopher es como un hijo mío que se equivocó y tiene derecho a reivindicarse a futuro”, aseveró.

De esa forma, el líder de APP retrocedió en la demanda por difamación agravada que presentó contra el periodista Christopher Acosta y el director de la editorial Penguin Random House, Jerónimo Pimentel, por el libro ‘Plata como cancha’.

Cabe precisar que la demanda de Acuña Peralta, interpuesta en noviembre de 2021, alegaba que en el libro figuran 55 frases que serían difamatorias.

