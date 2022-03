César Acuña sobre vacancia presidencial: “Sabemos que es imposible. No hay los votos”

El excandidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se mostró en contra de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, que se verá si se admite a debate el próximo lunes 14 de marzo. En esa línea, señaló que es “imposible” destituir al jefe de Estado ya que no hay lo votos suficientes.

Además, mencionó que su partido no apoya esa propuesta porque creen que no hay motivos para la vacancia, por lo que considera que el presidente debe culminar su gobierno.

“Sabemos que es imposible. No hay los votos, no se los daría. Esperemos que este gobierno cada día haga una mejor gestión, se rodee de mejores personas, con mejores perfiles. Eso le va a ayudar. Lo que queremos todos los peruanos, lo que debemos aspirar, es que este gobierno que ha sido elegido democráticamente se mantenga”, declaró a la prensa.

Acuña Peralta insistió en que si bien la vacancia es un procedimiento constitucional, no aplica en este caso. “La vacancia de un presidente está consignada en la Constitución, pero ahora no hay motivo. Como fundador del partido, desde Arequipa, invoco al presidente que este gabinete trabaje pensando en esa gente que no tiene trabajo ni para comer”, apuntó.

Sin embargo, también indicó que se necesita de un presidente más dialogante y que pueda consensuar.

ADMISIÓN DE VACANCIA SE DEBATIRÁ EL LUNES

La vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones Soriano, convocó a la representación nacional a participar en la sesión plenaria del lunes 14, a partir de la 9 de la mañana, para resolver la admisión de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo Terrones por la causal de permanente incapacidad moral.

De acuerdo al reglamento del Parlamento, se requieren 52 votos para admitir la segunda moción de vacancia presidencial que se presenta en lo que va de la actual administración gubernamental.

Si se admite la moción de vacancia presidencial, corresponderá al presidente de la República, o a su abogado, presentarse ante la Representación Nacional reunida en el hemiciclo del Congreso para responder los cuestionamientos en su contra.

