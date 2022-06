César Acuña: “Según el acuerdo de las bancadas, este año el presidente del Congreso debe ser de APP”

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, indicó que espera que las bancadas “respeten el acuerdo del año pasado” y dejen que su partido presida la Mesa Directiva del Congreso de la República.

“Esperemos que se respete el acuerdo del año pasado. Según el acuerdo de las bancadas, este año el presidente del Congreso debe ser de Alianza para el Progreso“, declaró para la prensa desde Trujillo.

De esta manera, el líder de APP dejó entrever que sería un congresista de su bancada quien reemplace a la actual titular del Poder Legislativo, María del Carmen Alva.

En breves declaraciones para la prensa, el excandidato a la Presidencia también descartó que APP sea un aliado del presidente Pedro Castillo.

“Descarto totalmente. No hay ninguna alianza con el presidente Pedro Castillo. Siempre digo que más que ser paisanos es el país. Estamos actuando como bancada y como partido, pensando en lo mejor para el país”, sostuvo.

Alva descarta relección

Por su parte, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva (Acción Popular), se refirió ayer sobre la posibilidad de ser reelegida en el cargo y descartó esta opción, a pocos días de que culmine su periodo como cabeza de la Mesa Directiva de este poder del Estado.

“Agradezco a la prensa o a los que quieran que yo me reelija, pero eso no está en mi agenda. Nunca he pensado en eso, así que no sé, la verdad, de dónde ha salido ese tema. Lo he dicho en otras entrevistas y el viernes también en el Congreso, eso no está en mi agenda”, declaró para el canal del Congreso.

