César Acuña reveló que APP no dará voto de confianza al gabinete Valer

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, adelantó que su bancada no dará el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Héctor Valer, quien posee diversas denuncias por violencia familiar.





“Seria una irresponsabilidad mantener al premier [Valer] y he dicho que la bancada de APP no dará el voto de confianza al gabinete si no cambia al primer ministro. La decisión está dada. APP apunta por la gobernabilidad, por la institucionalidad, pero no vamos a avalar un premier que no tiene las condiciones para que gobierne al país”, indicó en declaraciones a la prensa.





Denuncia contra Héctor Valer

El último 2 de febrero se reveló que el nuevo premier Héctor Valer fue denunciado por agresión física contra su hija y su difunta esposa, según lo constatado en la comisaría de San Borja, donde residía .

En su momento, la denunciante indicó a los agentes policiales que su pareja le propinó un puñete en el rostro y la empujó contra el piso en la vivienda que alquilaba en el jirón Heinrich Hertz.

Mientras que la hija de Valer Pinto lo acusó por violencia física. Ella indicó que recibió bofetadas, puñetes, jalones de cabello y otros tipos de agresiones.

En ese sentido, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un comunicado pidiendo que se realicen las investigaciones correspondientes sobre las presuntas denuncias por violencia familiar contra el legislador de Perú Democrático.

En esa línea, el sector liderado por la ministra Katy Ugarte rechazó categóricamente todo acto que atente contra la integridad física y psicológica de las mujeres y otro integrante del grupo familiar, “sin importar la posición política”.

