César Acuña no cometió infracción a la ley electoral ante filtración de audios, asegura José Tello

En entrevista para Exitosa, el experto en temas electorales José Tello explicó que el candidato al Gobierno Regional de La Libertad por Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, no cometió una infracción a la ley electoral, pese al contenido de los audios filtrados.

“No es una infracción a la ley electoral. Debemos separar lo que es socialmente recriminable de lo que viene a ser la normatividad electoral. Desde una posición, esto es algo que no reviste una vulneración al principio de neutralidad”, dijo en Hablemos Claro.

José Tello se refirió a la conversación que se oye en el audio entre César Acuña, la presidenta del Congreso y otros parlamentarios, en donde se habla sobre aprobar una ley que beneficie al candidato de APP de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Al respecto, mencionó que, al no tratarse de un ofrecimiento público, no se puede hablar de infracción a la ley. No obstante, señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería abrir de igual manera una indagación.

“No debemos dejar el hecho mismo de que se pueda iniciar un proceso en el Jurado Nacional de Elecciones, a efectos de poder descartar la existencia de una infracción a la neutralidad, pero a mi entender es algo que no se ha dado“, reiteró.

Para José Tello lo que sí habría ocurrido es una falta ética en los parlamentarios, que debería ser revisado por la Comisión de Ética Parlamentaria.

“Lo que sí se debería cuestionar es que a todas luces articule toda la maquinaría de APP para un beneficio electoral. No quiero eximir que haya un cuestionamiento ético en el Congreso de la República”, expresó.

El experto en temas electorales precisó que la decisión final deberá estar en el elector, quien deberá evaluar si un candidato es idóneo o no para ocupar un alto cargo.

“Lo que sí me parece importante es que la población sepa de este tipo de prácticas. Particularmente, yo sería muy escéptico de darle mi voto a un candidato con este tipo de manejos. Es un favorecimiento a su posición de dominio que tiene respecto a otros candidatos“, sostuvo.

