César Acuña: Los agravios recibidos por el cardenal Pedro Barreto son inaceptables

Mediante sus redes sociales, el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, se solidarizó con el cardenal Pedro Barreto y condenó los insultos realizados por el premier Aníbal Torres Vásquez.

“Los agravios recibidos por el Cardenal Pedro Barreto son inaceptables, más aún cuando se sufren como consecuencia de una voluntad de solucionar los problemas que aquejan al país. Mi total solidaridad con Su Eminencia el Arzobispo de Huancayo”, señaló Acuña Peralta en su cuenta de Twitter.

¿QUÉ DIJO ANÍBAL TORRES?



Este último miércoles, el titular de la PCM cuestionó la realización de una sesión del Acuerdo Nacional al considerar que este foro “no resolverá” la crisis política que vive el país. Incluso, criticó a Pedro Barreto, uno de sus principales promotores.

“El Acuerdo Nacional no va a resolver nada […] ¿Qué ha dicho, qué ha hecho el Congreso, qué ha hecho la ultraderecha para cumplir ese acuerdo del Acuerdo Nacional? Absolutamente nada”, manifestó.

“Ahí tenemos un cura […] que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Él está a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías”, expresó, en clara alusión a Barreto Jimeno.

Tras causar controversia, el premier indicó que utilizó el término de “miserable” porque no recordó el nombre del cardenal. “Es un dicho popular que en cualquier lugar se puede utilizar cuando uno se acuerda del nombre de la persona, no ha sido con el propósito de ofender”, intentó justificarse.

