César Acuña afirma que no hay motivo para la vacancia presidencial pero anuncia que APP apoyará moción

El líder fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, señaló que en la actualidad no hay motivo para una vacancia presidencial, figura que está establecida en el artículo 113 de la Constitución.

También te puede interesar: Cuatro bancadas confían en llegar a 52 votos para admitir la vacancia

“La vacancia de un Presidente está escrita en la Constitución, creo que ahora, constitucionalmente, no hay motivo, no cumple o está dentro de la vacancia”, indicó. Asimismo, reconoció que no existen los votos suficientes para impulsar una ruptura del mandato presidencial.

“Creo que definitivamente sabemos que es imposible, no hay los votos, no se los darían”, expresó respecto a la moción de la cual se dio cuenta en la sesión plenaria del último jueves.

En su opinión, tras el voto de confianza al Gabinete Torres, lo que le corresponde al Gobierno es que trabaje pensando en la gente que “no tiene trabajo, que no tiene qué comer, que exige que el Estado esté cerca de ellos”. Advirtió que lo que necesita el Perú es estabilidad política para que las empresas puedan invertir y generar empleo.